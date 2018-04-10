Как на самом деле живут бомжи

Портал Anews рассказал, как на самом деле живут бомжи.

Так, чаще становятся бомжами не «алкаши и наркоманы», а те, кто не смог найти работу, лишился жилья, задолжал большие деньги, вышел из тюрьмы и скрывается от нее. Кроме того, некоторые становятся бездомными сознательно — в поисках свободы, как ее понимают.

Живут бомжи своеобразными «семьями», а не поодиночке, в заброшенных домах и подвалах, в люках теплотрасс или чем-то вроде шалашей, которые строят сами в малолюдных местах.

Бездомные знают, где раздобыть еду — в мусорных баках у кафе и магазинов, в местах ее бесплатной раздачи. Знакомы бомжам и места, где можно помыться и постричься.

Есть у них и свои способы заработка. Например, бомжи сдают бутылки и металлолом, сортируют мусор, продают выброшенные книги или работают «дворником на час», прибираясь на вокзалах или в магазинах.

Зимуют бездомные в ночлежках, мобильных пунктах обогрева, люках теплотрасс, заброшенных зданиях и других местах.

Болеют бомжи чаще всего педикулезом, чесоткой и грибковыми заболеваниями, редко заводят детей, а не отказываются от своего образа жизни, потому что не видят в этом смысла, так как знают, где получить необходимое бесплатно, а также, по словам специалистов, меняются психологически.