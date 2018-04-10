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К середине рабочей недели в Омске потеплеет до +11 градусов
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К середине рабочей недели в Омске потеплеет до +11 градусов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омск придёт весеннее потепление. К середине рабочей недели в нашем городе потеплеет до +11 градусов. При этом три дня подряд будут идти дождь и снег.
Так, в среду, 11 апреля, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ночью ожидается -2 … -7 °C. А днём потеплеет до +11 °C. Местами будет идти мокрый снег с дождём. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с  В четверг, 12 апреля, температура ночью 0… +5°C. А днём столбик термометра поднимется до отметки +7°C. В южных районах области потеплеет до +12. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.
В пятницу, 13 апреля, Температура ночью -4…+1, при прояснении до -9, днём +1…+6°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Местами будет идти мокрый снег с дождём.
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