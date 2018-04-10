Областной субботник пройдет в Подмосковье 21 апреля

Губернатор региона Андрей Воробьев попросил обеспечить участников субботника инвентарем, а также организовать для них досуг и питание.

Общий областной весенний субботник пройдет на территории Московской области 21 апреля. Об этом сообщил во вторник в рамках заседания регионального правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Субботник состоится 21 апреля. Наша задача — очень доходчиво объяснить, показать, где каждый сможет принять в нем участие", — сказал Воробьев.

Губернатор также попросил глав муниципалитетов совместно с региональным министерством ЖКХ детально проработать вопросы обеспечения граждан необходимым инвентарем, а также организовать досуг и питание в день областного субботника.