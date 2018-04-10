Хорек прикинулся дохлым ради сна 

Хорьки — животные гибкие, они способны пролезать в самые узкие норы. Именно поэтому во время сна, когда мышцы расслаблены, их тело изгибается подобно верёвке. Хозяйка нескольких хорьков из Аделаиды (Австралия) показала, как спит хорёк. Кажется, что животное бездыханно — хорёк выглядит так, будто у него нет костей. Но стоит разбудить хищника, как он начинает шевелить лапками и активно двигаться и уже совсем не походит на шкурку. Хозяйка отметила, что хорёк совершено не пострадал во время съёмки, а комментаторы написали, что хотели бы спать так же крепко, как этот зверёк.