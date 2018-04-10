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Хорек прикинулся дохлым ради сна
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Хорек прикинулся дохлым ради сна 

Рамблер 1 час назад
Хорьки — животные гибкие, они способны пролезать в самые узкие норы. Именно поэтому во время сна, когда мышцы расслаблены, их тело изгибается подобно верёвке. Хозяйка нескольких хорьков из Аделаиды (Австралия) показала, как спит хорёк. Кажется, что животное бездыханно — хорёк выглядит так, будто у него нет костей. Но стоит разбудить хищника, как он начинает шевелить лапками и активно двигаться и уже совсем не походит на шкурку. Хозяйка отметила, что хорёк совершено не пострадал во время съёмки, а комментаторы написали, что хотели бы спать так же крепко, как этот зверёк.
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