Ещё
Российских космонавтов научат управлять вертолетами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд

Российских космонавтов планируют научить управлять вертолетами 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) намерен ввести в летную подготовку членов российского отряда космонавтов обучение полету на вертолетах, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.
В настоящее время российские космонавты перед полетом в космос проходят курс летной подготовки на учебно-тренировочных самолетах Л-39.
"Мы понимаем, что напрямую опыт пилотирования самолета в космосе не пригодится. Более востребованным может оказаться управление вертолетной техникой. Если мы планируем посадки на другие небесные тела, ту же Луну, Марс, то спуск и посадка будут происходить не по-самолетному, а вертикально. В этой связи мы подумываем о том, чтобы добавить в программу летной подготовки космонавтов тренировки на вертолетах", — рассказал он.
По словам Власова, речь идет о покупке легких вертолетов типа "Робинсона", а также такой техники как Ка-226 и "Ансат". "Хотелось бы давать космонавтам разнообразную вертолетную подготовку, и сейчас мы рассматриваем, какие из перечисленных типов будут предпочтительны", — сообщил начальник ЦПК.
РИА Новости: последние новости
В Москве ожидается первая гроза "Приема не будет". Нотариус вынудила клиентов мыть туалет ради консультации Американский генконсул во Владивостоке выдержал весь Великий пост
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым695
Рубль ждет технический отскок179
Сын Табакова взбесил народ145
Обвал рубля: как это делается113
США приготовились к удару по Сирии1367
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
05:17
Второй эсминец ВМС США отправят в Средиземном море
Армия
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение