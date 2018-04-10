Метеорологи пообещали саратовцам до 19 градусов тепла

Саратовской области наступила настоящая весна, днем плавно переходящая в раннее лето. Как уточнили «Новостям Саратова» в областном гидрометцентре, несмотря на повышение среднесуточной температуры, ночные заморозки еще вероятны.

— Сегодня, во вторник, 10 апреля, ожидается солнечный день без существенных осадков, — уточнили метеорологи. — Ветер будет дуть с юга — юго-западный, южный скоростью 5-10 метров в секунду. Столбик термометра покажет до 15-17 градусов, а в южных районах и под 20 градусов.