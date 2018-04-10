Москву накроют дожди и грозы

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Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым

В Москве ожидается первая гроза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до 20 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, не исключено, что к вечеру местами могут пройти дожди и первая гроза, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"В Москве мы сегодня ожидаем облачную погоду с прояснениями. Вечером после 18-19 часов могут пройти кратковременные дожди, местами не исключена гроза", — рассказали РИА Новости в "Фобос".
По словам собеседника агентства, вторник в столице станет самым теплым днем недели с температурой на 8-9 градусов выше положенного. Так, максимальная температура воздуха в мегаполисе +18-20 градусов, по области от +16 до +22.
Ветер в городе будет юго-западный с переходом на северный и скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать, вечером станет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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