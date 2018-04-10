Синоптики рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается до +18°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +16 до +18°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали похолодание — оно придет в ночь на 11 апреля.

"Во вторник температура будет еще выше: днем +17-19°С в столице, по области до 15-20°С. Переменная облачность, большая часть суток без осадков, но вечером, с приближением холодного фронта, пройдут кратковременные дожди", — сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что ненастная погода может сохраниться всю ночь.