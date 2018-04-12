Власти помогут затравленной дочери кемеровского спасателя

Кемеровские власти помогут затравленной в школе дочери пожарного. Об этом РИА Новости сообщил глава областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.

По словам чиновника, возглавляемое им ведомство не получало каких-либо жалоб на травлю, однако если таковые поступят, то сотрудники департамента «готовы встретиться» с законными представителями ребенка в любое время.

Чепкасов отметил, что в департаменте образования и науки Кемеровской области служит достаточно опытных и квалифицированных специалистов, в том числе психологов, которые способны оказать помощь детям и родителям, попавшим в «сложную жизненную ситуацию» в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».

Ранее СМИ сообщили, что дочь одного из спасателей, тушивших возгорание в кемеровском ТЦ, которая находилась в здании во время пожара, подверглась травле со стороны одноклассников: дети якобы обвиняют ее в том, что она выжила, потому что отец «научил» ее, «как сбежать».

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, произошел 25 марта. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».