В Приморье прооперируют раненую тигрицу

Раненную в Хабаровском крае тигрицу прооперируют в Приморье

"Врачи из Москвы сказали, что она может не перенести полет, на операционном столе здесь у нее все равно больше шансов на выживание, чем в небе. Сейчас она продолжает оставаться в стабильно тяжелом состоянии. Пули врачи извлекли сразу, теперь нужно скрепить осколки костей металлическими пластинами и шурупами, а потом, если переживет, попробовать имплантировать сустав", — рассказал Арамилев.

По его словам, изначально планировалось отправить тигрицу в Москву, но ее состояние не позволило перевозить животное. Все подготовительные работы к новой операции проведут местные специалисты. Если они пройдут удачно, то на главную операцию прилетят врачи из Санкт-Петербурга

Раненую тигрицу нашли 6 марта водители лесовозов у дороги в заказнике "Матайский" в 3 км от поселка Южный района имени Лазо Хабаровского края. Сотрудники регионального Минприроды отловили тигрицу и отправили в приморский центр реабилитации животных в селе Алексеевка. У тигрицы огнестрельные ранения — в теле было четыре картечи — и травма задней лапы, ветеринары провели две операции.

Из-за травмы задней лапы тигрица в дикой природе не сможет развивать необходимую для охоты скорость, поэтому, если она выживет, то дальнейшую жизнь проведет в неволе. Как сообщили ТАСС в УМВД России по Хабаровскому краю, полиция разыскивает стрелявшего в тигрицу, отрабатываются все близлежащие к месту, где обнаружили кошку, поселения и предприятия.