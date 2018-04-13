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Теплая погода без осадков ожидается в выходные в Петербурге
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Теплая погода без осадков ожидается в выходные в Петербурге 

Федеральное агентство новостей 27 минут назад
Санкт-Петербург, 13 апреля. Синоптики сообщают жителям и гостям Санкт-Петербурга, что в выходные дни погода будет по-весеннему теплой.
Как подчеркивают в пресс-службе УГМЧС по Северо-Западу, в субботу, 14 апреля, прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер ожидается слабый, южного направления. Также возможен слабый туман. В свою очередь, в ночь с пятницы, 13 апреля, на субботу столбик термометра не опустится ниже нуля.
В воскресенье, 15 апреля, сохранится теплая погода, осадков не ожидается. Атмосферное давление ночью останется без изменений, а днем будет понижаться.
Напомним, рост зарплат в Санкт-Петербурге составил 21% в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в прошедшем году.
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