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На ямальских оленей наденут радиомаяки
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На ямальских оленей наденут радиомаяки 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Ямальские оленеводы смогут отлеживать перемещение диких оленей с помощью спутниковых радиомаяков. Об этом сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
«В Сеяхинской тундре оленеводы общины коренных малочисленных народов Севера "Илебц" отловили важенок дикого оленя и закрепили на них спутниковые радиомаяки», — отмечается в сообщении.
У кочевников ушел месяц, чтобы поймать особи из диких стад. Представитель общины Михаил Окотэтто отметил, что поиски животных осложняла плохая погода и то, что дикие стада разбрелись по тундре. В итоге в марте были пойманы две самки оленя. «Пометить передатчиками важенок посоветовали старейшины. Самки — более жизнестойкие. Самцы часто дерутся, могут повредить ошейник и радиомаяк, зацепить его рогами. Самки всегда находятся при стаде, поэтому перемещение диких оленей будет легче отследить», — объяснил Окотэтто.
Отслеживать путь миграции диких животных необходимо, чтобы знать, с кем и куда мог уйти домашний олень. Информация с датчиков будет поступать в Российский центр освоения Арктики и распространяться среди оленеводческих хозяйств Ямала. Центр приобрел спутниковые передатчики после того, как в период гона в октябре-ноябре прошлого года с дикими северными оленями ушли самки из домашних стад.
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