Глава Роскомнадзора ответил на вопрос о сроках блокировки Telegram 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сравнил блокировку мессенджера Telegram с боевыми действиями, сообщает ТАСС.
«Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?"», — ответил он на вопрос агентства о сроках блокировки.
Чиновник отметил, что Telegram будет заблокирован «в ближайшее время», но он «не скажет», когда именно «нападет» на мессенджер.
«Это бомба для журналистов», — подчеркнул он.
По словам Жарова, он хочет заблокировать Telegram «технически безукоризненно», а произойти это может через «дни, может быть, часы, может быть, минуты».
Сегодня Таганский районный суд Москвы принял решение о «незамедлительной» блокировке мессенджера Telegram и выдал Роскомнадзору резолютивную часть решения, что ранее Жаров называл «отмашкой» для организации ограничения доступа к Telegram.