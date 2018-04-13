Глава Роскомнадзора ответил на вопрос о сроках блокировки Telegram

«Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?"», — ответил он на вопрос агентства о сроках блокировки.

Чиновник отметил, что Telegram будет заблокирован «в ближайшее время», но он «не скажет», когда именно «нападет» на мессенджер.

«Это бомба для журналистов», — подчеркнул он.

По словам Жарова, он хочет заблокировать Telegram «технически безукоризненно», а произойти это может через «дни, может быть, часы, может быть, минуты».