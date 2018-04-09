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Врачи скорой помощи начали забастовку
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Врачи скорой помощи начали забастовку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Профсоюз медицинских работников «Действие»
Около полусотни врачей скорой помощи в Воронеже начали забастовку, сообщает «Росбалт» со ссылкой на профсоюз работников здравоохранения «Действие».
Фельдшеры выступают против неукомплектованности бригады и отказываются выезжать на вызовы поодиночке, поскольку это противоречит нормам Минздрава.
«Сотрудников, особенно врачей, у нас не хватает, многие ушли из-за низких зарплат и адских условий труда. (…) Недавно мой коллега приехал на вызов к ребенку, который сломал ногу. Пока делал ему обезболивающий укол, отец, которому что-то там привиделось спьяну, набросился на него с ножом!», — рассказал изданию «Мое! Online» один из участников забастовки, фельдшер Ленинской районной подстанции Иван Пирогов.
Он добавил, что за 19 тысяч рублей ему приходится выезжать в наркоманские притоны и к парализованным старикам, работая в одиночку.
«Итальянская забастовка» проходит с конца февраля. Акция подразумевает работу «по инструкции» — с соблюдением всех установленных стандартов и правил, что существенно расходится с практикой реального оказания помощи (полная забастовка врачей скорой помощи в России законодательно запрещена).
4 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с бастующими. По данным Regnum, чиновник обещал увеличить штатное расписание на 30 сотрудников и привлечь к работе студентов-медиков, а работающим в недоукомплектованной бригаде прибавить денежные выплаты. Однако врачи не прекратили забастовку.
В начале марта 349 работников бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская станция скорой медицинской помощи» подписали коллективное обращение президенту России Владимиру Путину, а также направили его в областной департамент здравоохранения. В письме отмечалось, что в регионе не исполняются так называемые майские указы: в частности, то, что к 2018 году фельдшеры должны получать около 28 тысяч рублей, а врачи — 56 тысяч рублей.
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