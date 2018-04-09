Врачи скорой помощи начали забастовку

Около полусотни врачей скорой помощи в Воронеже начали забастовку, сообщает «Росбалт» со ссылкой на профсоюз работников здравоохранения «Действие».

Фельдшеры выступают против неукомплектованности бригады и отказываются выезжать на вызовы поодиночке, поскольку это противоречит нормам Минздрава

«Сотрудников, особенно врачей, у нас не хватает, многие ушли из-за низких зарплат и адских условий труда. (…) Недавно мой коллега приехал на вызов к ребенку, который сломал ногу. Пока делал ему обезболивающий укол, отец, которому что-то там привиделось спьяну, набросился на него с ножом!», — рассказал изданию «Мое! Online» один из участников забастовки, фельдшер Ленинской районной подстанции Иван Пирогов.

Он добавил, что за 19 тысяч рублей ему приходится выезжать в наркоманские притоны и к парализованным старикам, работая в одиночку.

«Итальянская забастовка» проходит с конца февраля. Акция подразумевает работу «по инструкции» — с соблюдением всех установленных стандартов и правил, что существенно расходится с практикой реального оказания помощи (полная забастовка врачей скорой помощи в России законодательно запрещена).

4 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с бастующими. По данным Regnum, чиновник обещал увеличить штатное расписание на 30 сотрудников и привлечь к работе студентов-медиков, а работающим в недоукомплектованной бригаде прибавить денежные выплаты. Однако врачи не прекратили забастовку.