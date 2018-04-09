Опрос: россияне высказались о переезде Скрипалей

Большинство россиян (87 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что Лондон предложил экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери уехать в засекреченное место, чтобы «скрыть следы своей аферы с отравлением».

Респондентам задали такой вопрос: «О чем, по вашему мнению, говорит намерение Лондона переселить Скрипалей?». По мнению девяти процентов опрошенных, отца и дочь действительно хотят защитить.

Еще четыре процента респондентов ответили «не знаю, не слежу за этой ситуацией» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3 547 человек.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

На прошлой неделе врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, он больше не находится в критическом состоянии, «хорошо реагирует на лечение и быстро восстанавливается». До этого стало известно, что состояние его дочери Юлии улучшилось до стабильного.