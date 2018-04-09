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Истребители поднялись в небо в Подмосковье
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Истребители поднялись в небо в Подмосковье 

Рамблер 57 минут назад
До военного парада в честь Дня Победы остался ровно месяц, поэтому репетиции уже в самом разгаре. Парад будет включать пролёт авиамашин над Красной площадью. Воздушную часть парада сейчас отрабатывают на аэродроме в Кубинке. В нынешнем году над Красной площадью пролетят пилоты пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Сегодня они провели в Кубинке репетиционный полёт. В воздух поднялись самолёты Су-30СМ, МиГ-29 и Су-25 и вертолёты Ми-28, Ми-24 и Ка-52, экипажи которых отработали элементы высшего пилотажа.
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