«Тотальный диктант» прочитает голосовой помощник Алиса

«Тотальный диктант» в Новосибирске прочитает голосовой помощник Алиса

"В Новосибирском госуниверситете (НГУ), где традиционно текст диктанта читал его автор, в этом году будет прекрасный диктатор — голосовой помощник компании "Яндекс" "Алиса". Большая команда работает над тем, чтобы научить "Алису" читать максимально по-человечески. Она использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря чему может учиться интонациям", — рассказала Макарова.

В свою очередь председатель экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева отметила, что помогать "Алисе" будут профессиональные филологи и поправят, если она вдруг запнется или поставит неправильное ударение.

"Диктант можно будет написать в театре, кинотеатре, музее, мэрии Новосибирска, технопарке, биотехнопарке, отеле, баре и даже в воскресной школе. Центральной площадкой города решено сделать аэропорт "Толмачево". Возможно, она будет интересна не только тем, кто оказался в аэропорту, но и просто жителям Новосибирска и области. Именно сюда мы пригласили "звездного диктатора" Андрея Бочарова, человека очень близкого Новосибирску и НГУ", — сказала Макарова.

Она пояснила, что площадка будет расположена в зале ожидания, объединяющем терминал внутренних и международных авиалиний. Там могут комфортно разместиться 240-260 человек. Аэропорт решил сделать бесплатную парковку возле терминала для всех, кто приедет сюда специально, чтобы написать диктант.

"Всего в Новосибирске и пригороде будет открыто более 65 площадок. В среднем каждая площадка заявила, что людей у них будет больше, чем в прошлом. В целом наш расчет на более чем 8 тысяч человек. Сюда включаем Бердск, Кольцово, Краснообск, город Обь", — рассказала координатор.