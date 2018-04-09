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В Кузбассе на неделе ожидается дождь и мокрый снег
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В Кузбассе на неделе ожидается дождь и мокрый снег 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области на предстоящей неделе.
По сообщению Кемеровского Гидрометцентра, вместе с теплой весенней погодой практически ежедневно будут наблюдаться осадки.
Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, отложение мокрого снега. Днем столбик термометра +3, +8°С, по югу +9, +14°С, ночью -4, +1°С, при прояснениях до -9°С.
В среду сохранятся небольшие осадки. Днем температура +3, +8°С, ночью холоднее, по области -4, +1°С, при прояснениях -5, -10°С.
В четверг Кузбасс окажется в теплом секторе циклона. Днем ожидается +5, +10°С, местами до +15°С. Ночью -2, +3°С, возможен мокрый снег.
В пятницу синоптики также ожидают мокрый снег. Днем температура +6, +11°С, по югу до +16°С, ночью -1, +4°С. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.
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