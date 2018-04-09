Знаменитый морозостойкий бычок умер в Якутии

Якутии скончался «морозостойкий» бычок, самостоятельно зимовавший в лесу. Об этом сообщил новостной портал «ЯКУТИЯ24.РУ».

Тушу животного обнаружили 5 апреля — во время пурги он упал в яму, из которой не смог выбраться. Ветеринары затрудняются сказать, чем вызвана смерть, вскрытие показало, что животное было здоровым. В лесу также обнаружили небольшую постройку из веток, в которой бычок, вероятнее всего, зимовал.

Бычок, получивший кличку Майагатта, родился в январе 2016 года в Тулунинского наслеге Усть-Алданского района. С рождения животное отличалось строптивым характером — ему ни разу не делали прививок, так как ветеринары не могли его догнать. С зимы 2017 года он отказался жить в коровнике и переживал морозы на улице. Тем не менее, он ежедневно встречался с матерью и сосал ее молоко на водопое.