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Знаменитый морозостойкий бычок умер в Якутии
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Знаменитый морозостойкий бычок умер в Якутии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: НВК Саха / YouTube
В Якутии скончался «морозостойкий» бычок, самостоятельно зимовавший в лесу. Об этом сообщил новостной портал «ЯКУТИЯ24.РУ».
Тушу животного обнаружили 5 апреля — во время пурги он упал в яму, из которой не смог выбраться. Ветеринары затрудняются сказать, чем вызвана смерть, вскрытие показало, что животное было здоровым. В лесу также обнаружили небольшую постройку из веток, в которой бычок, вероятнее всего, зимовал.
Бычок, получивший кличку Майагатта, родился в январе 2016 года в Тулунинского наслеге Усть-Алданского района. С рождения животное отличалось строптивым характером — ему ни разу не делали прививок, так как ветеринары не могли его догнать. С зимы 2017 года он отказался жить в коровнике и переживал морозы на улице. Тем не менее, он ежедневно встречался с матерью и сосал ее молоко на водопое.
Майагатта прославился среди якутов, в Instagram даже появился блог животного (сейчас удален — прим. «Ленты.ру»), где он рассказывал, как «идет против системы».
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