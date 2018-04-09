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В Подмосковье загорелся закрытый мусорный полигон
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В Рузском округе Подмосковья загорелся закрытый мусорный полигон 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закрытый мусорный полигон "Аннино" задымился в Рузском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации района.
"Периодически у нас возникают задымления на закрытом полигоне — это беда не только наша, беда всех полигонов. Свалочный газ при контакте с кислородом возгорается, бороться с этим можно перекрытием кислорода с помощью грунта. В ближайшее время грунт на полигон будет доставлен, и специалисты ликвидируют очаг задымления", — сказал глава округа Максим Тарханов, которого цитирует пресс-служба.
В администрации также отметили, что сейчас проходит активная работа по подготовке закрытого полигона к рекультивации.
Прием отходов на полигон твердых бытовых отходов "Аннино", который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы 4-5 класса опасности с территории Рузского округа и частично с территорий Звенигорода и Истринского района. После закрытия полигона отходы из Рузского городского округа вывозятся в Волоколамский район.
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