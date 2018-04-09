В Подмосковье загорелся закрытый мусорный полигон

В Рузском округе Подмосковья загорелся закрытый мусорный полигон

Закрытый мусорный полигон "Аннино" задымился в Рузском городском округе Подмосковья , сообщила пресс-служба администрации района.

"Периодически у нас возникают задымления на закрытом полигоне — это беда не только наша, беда всех полигонов. Свалочный газ при контакте с кислородом возгорается, бороться с этим можно перекрытием кислорода с помощью грунта. В ближайшее время грунт на полигон будет доставлен, и специалисты ликвидируют очаг задымления", — сказал глава округа Максим Тарханов, которого цитирует пресс-служба.

В администрации также отметили, что сейчас проходит активная работа по подготовке закрытого полигона к рекультивации.