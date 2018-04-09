Яровая предложила создать портал «Школа безопасности»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать открытый информационно-образовательный портал "Школа безопасности", а также мобильное приложение к учебникам по окружающему миру и ОБЖ.

В понедельник Яровая приняла участие в заседании рабочей группы по информационной безопасности при Экспертном совете по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

"Президентом России заявлена самая жизнеутверждающая стратегия национального развития — Десятилетие детства. Это особо актуализирует важность и необходимость создания дополнительных и современных условий для получения детьми навыков безопасности. Предлагаю создать единую федеральную интернет-площадку по вопросам безопасности жизнедеятельности детей "Школа безопасности", а также мобильное приложение к учебникам по окружающему миру для начального образования и ОБЖ для основного и среднего общего образования", — сказала Яровая.

Она пояснила, что портал "Школа безопасности" будет содержать познавательно-образовательную информацию для детей и родителей и иметь особое значение в процессе формирования знаний и навыков безопасного поведения, а также практической помощи в защите жизни и здоровья ребенка.

"Структура "Школы безопасности" должна учитывать все особенности местности, в которой проживает ребенок, в том числе климатические, инфраструктурные и так далее", — подчеркнула вице-спикер.

Яровая уточнила, что обратилась в правительство с предложением создать такой портал.