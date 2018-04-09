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Яровая предложила создать портал «Школа безопасности»
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Яровая предложила создать портал «Школа безопасности» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать открытый информационно-образовательный портал "Школа безопасности", а также мобильное приложение к учебникам по окружающему миру и ОБЖ.
В понедельник Яровая приняла участие в заседании рабочей группы по информационной безопасности при Экспертном совете по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
"Президентом России заявлена самая жизнеутверждающая стратегия национального развития — Десятилетие детства. Это особо актуализирует важность и необходимость создания дополнительных и современных условий для получения детьми навыков безопасности. Предлагаю создать единую федеральную интернет-площадку по вопросам безопасности жизнедеятельности детей "Школа безопасности", а также мобильное приложение к учебникам по окружающему миру для начального образования и ОБЖ для основного и среднего общего образования", — сказала Яровая.
Она пояснила, что портал "Школа безопасности" будет содержать познавательно-образовательную информацию для детей и родителей и иметь особое значение в процессе формирования знаний и навыков безопасного поведения, а также практической помощи в защите жизни и здоровья ребенка.
"Структура "Школы безопасности" должна учитывать все особенности местности, в которой проживает ребенок, в том числе климатические, инфраструктурные и так далее", — подчеркнула вице-спикер.
Яровая уточнила, что обратилась в правительство с предложением создать такой портал.
"Запрос с предложением проработать вопрос о создании таких открытых образовательных интернет-ресурсов, разработка которых, возможно, была бы эффективной через межведомственное взаимодействие, направлен мною на имя вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец", — сообщила депутат.
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