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Общительный краб полюбил видеокамеру
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Общительный краб полюбил видеокамеру 

Рамблер 1 час назад
Морской фотограф из Австралии, выкладывающая ролики под ником Pink Tank Scuba, проводила съёмку крабов-пауков в заливе Порт-Филлип возле Мельбурна. Эти членистоногие получили название за очень длинные клешни, напоминающие паучьи лапы. Всего существует около 200 видов крабов-пауков, в числе которых японский краб-паук — самый крупный вид ракообразных из населяющих сегодня планету. Крабы-пауки, по словам фотографа, обычно избегают общества людей. Но в ходе съёмки один любвеобильный краб-паук настолько впечатлился камерой, что даже приобнял её.
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