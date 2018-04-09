Общительный краб полюбил видеокамеру 

Морской фотограф из Австралии, выкладывающая ролики под ником Pink Tank Scuba, проводила съёмку крабов-пауков в заливе Порт-Филлип возле Мельбурна. Эти членистоногие получили название за очень длинные клешни, напоминающие паучьи лапы. Всего существует около 200 видов крабов-пауков, в числе которых японский краб-паук — самый крупный вид ракообразных из населяющих сегодня планету. Крабы-пауки, по словам фотографа, обычно избегают общества людей. Но в ходе съёмки один любвеобильный краб-паук настолько впечатлился камерой, что даже приобнял её.