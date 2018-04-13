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В Подмосковье обозначили сроки ремонта дорог
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В Подмосковье обозначили сроки ремонта дорог 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»
Ремонт дорог в Московской области начнется уже в предстоящий понедельник, 16 апреля, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 13 апреля.
Планируется, что, сначала работы развернутся на небольших участках, преимущественно в городах, а также на дорогах по маршрутам следования команд-участниц ЧМ-2018. «Масштабные ремонтные работы на региональных и муниципальных автодорогах развернутся в конце апреля — в мае, при наступлении среднесуточной температуры воздуха не ниже плюс 5-10 градусов», — уточнил министр.
По словам министра, объем финансирования на ремонт составит свыше 19,5 миллиарда рублей. Ход работ будет отслеживаться через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
С 15 апреля дорожные службы в Подмосковье начнут ямочный ремонт. В этом году запланировано устранить около 500 тысяч ям, в том числе не менее 200 тысяч ям на муниципальной сети и 300 тысяч ям на региональных дорогах. «Завершить ямочный ремонт необходимо к 1 июля», — сказал Тресков. Закончить весь дорожный ремонт планируется в сентябре.
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