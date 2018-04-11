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Ветрено и сыро: в Новосибирск придёт потепление со снегом
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Ветрено и сыро: в Новосибирск придёт потепление со снегом 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики дали прогноз на три дня — погода будет сырой и некомфортной.
«Погода у нас не меняется. В ближайшие три дня по-прежнему мы будем оставаться в зоне циклонической активности. Циклоны перемещаются в основном с запада из районов Среднего Урала, Южного Урала на нашу территорию с волнами фронты атмосферные также будут влиять на погоду Новосибирской области и окружающих регионов. Поэтому погода, скорее всего, будет неустойчивой», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Синоптики ожидают частые осадки — мокрый снег и дождь, а также порывы ветра до 16-20 м/с.
«Температурный фон в основном выше климатической нормы на 1–4 градуса.
В ночные часы температура близка к нулю [градусов] — от –3 до +3 градусов. По северо-западу, по северу до –8 градусов — 13-14 апреля. Возможны гололёдные явления, отложения мокрого снега, дневные температуры от 2 до 8 градусов тепла, по югу, юго-востоку 12-13 апреля до 13 градусов тепла», — добавил Ягудин.
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