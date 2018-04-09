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В Новосибирскую область идёт потепление до +13
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В Новосибирскую область идёт потепление до +13 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: погода в городе будет неустойчивой.
Согласно прогнозу, в Новосибирске ожидаются дождь, мокрый снег и гололёд.
«В ближайшие двое-трое суток территория Новосибирской области и окружающих регионов будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Развитие и движение в нашем направлении волновых возмущений на фронтах. Поэтому погода будет, скорее всего, неустойчивой», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, минимальные температуры ночью ожидаются от –4 до +2 градусов, а по северо-западу при прояснениях до –10 градусов ночью.
«Дневные температуры от +3 до +8 градусов, а по юго-востоку 12 апреля до 13 градусов тепла.
Порывы ветра ожидаются в ближайшие трое суток до 17–20 метров в секунду», — добавил Ренад Ягудин.
Из-за весенней погоды в городе тает оставшийся снег, и дороги становятся непроходимыми, а иногда непроездными. Сегодня НГС ведёт онлайн-репортаж с дорог города, которые покрыты лужами, — посмотреть, какие части города уже залило, можно здесь.
ngs.ru: последние новости
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