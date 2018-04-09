В Новосибирскую область идёт потепление до +13

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: погода в городе будет неустойчивой.

Согласно прогнозу, в Новосибирске ожидаются дождь, мокрый снег и гололёд.

«В ближайшие двое-трое суток территория Новосибирской области и окружающих регионов будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Развитие и движение в нашем направлении волновых возмущений на фронтах. Поэтому погода будет, скорее всего, неустойчивой», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин

По его словам, минимальные температуры ночью ожидаются от –4 до +2 градусов, а по северо-западу при прояснениях до –10 градусов ночью.

«Дневные температуры от +3 до +8 градусов, а по юго-востоку 12 апреля до 13 градусов тепла.

Порывы ветра ожидаются в ближайшие трое суток до 17–20 метров в секунду», — добавил Ренад Ягудин.

Из-за весенней погоды в городе тает оставшийся снег, и дороги становятся непроходимыми, а иногда непроездными. Сегодня НГС ведёт онлайн-репортаж с дорог города, которые покрыты лужами, — посмотреть, какие части города уже залило, можно здесь.