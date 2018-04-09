Названы лучшие города для отдыха с детьми на праздники

Названы лучшие города России для отдыха с детьми на майские праздники

Ялта оказалась вторым по популярности городом для семейного отдыха на майские праздники 2018 года. Десятку самых востребованных у туристов с детьми городов возглавил Сочи , а третье место занял Санкт-Петербург

Рейтинг подготовил сервис онлайн-бронирования жилья tvil.ru. Его специалисты проанализировали бронь отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

На майских праздниках в Сочи семейные туристы будут в среднем отдыхать 10 ночей и тратить на проживание 2,5 тысячи рублей в сутки. В Ялте стоимость проживания немного дешевле: 2,3 тысячи рублей в сутки, а средняя длительность отдыха — 8,5 ночей.

Самое дорогое проживание с детьми на майские будет в Москве и Санкт-Петербурге — 3,2 и 3,1 тысячи рублей в сутки. А самый бюджетный отдых с семьей в Анапе — 1,5 тысячи рублей.

Как отметили аналитики, среди курортных направлений семейного отдыха на майские праздники лидирует Сочи, а среди экскурсионных — Санкт-Петербург.