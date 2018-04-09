Ещё
Названы лучшие города для отдыха с детьми на праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы лучшие города России для отдыха с детьми на майские праздники 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Ялта оказалась вторым по популярности городом для семейного отдыха на майские праздники 2018 года. Десятку самых востребованных у туристов с детьми городов возглавил Сочи, а третье место занял Санкт-Петербург.
Рейтинг подготовил сервис онлайн-бронирования жилья tvil.ru. Его специалисты проанализировали бронь отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.
В первую десятку вошли Сочи, Ялта, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург, Анапа, Пятигорск, Псков и Зеленоградск Калининградской области.
На майских праздниках в Сочи семейные туристы будут в среднем отдыхать 10 ночей и тратить на проживание 2,5 тысячи рублей в сутки. В Ялте стоимость проживания немного дешевле: 2,3 тысячи рублей в сутки, а средняя длительность отдыха — 8,5 ночей.
Самое дорогое проживание с детьми на майские будет в Москве и Санкт-Петербурге — 3,2 и 3,1 тысячи рублей в сутки. А самый бюджетный отдых с семьей в Анапе — 1,5 тысячи рублей.
Как отметили аналитики, среди курортных направлений семейного отдыха на майские праздники лидирует Сочи, а среди экскурсионных — Санкт-Петербург.
Российская Газета: последние новости
Роспотребнадзор проверил шоколад, который может гореть Путин подписал указ об изменении правил празднования памятных дат На Камчатке откроются новые туристические вертолетные маршруты
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул213
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй81
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия172
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»124
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина42
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение