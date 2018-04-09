Синоптики обещают теплую и сухую погоду в Ростове-на-Дону

В ближайшую неделю в донской столице ожидается теплая ясная погода. В понедельник, 9 апреля, на улице будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +19 °C, правда, пронизывающий ветер, который будет дуть со скоростью 10 м/с, не позволит до конца насладиться чудесной погодой. Так же тепло, но ветрено будет и во вторник.

В среду ветер стихнет до 2–5 м/с, в светлое время суток температура воздуха составит 21 градус выше нуля, к вечеру похолодает до +11 °C. В четверг будет также ясно и тепло: +20 °C днем и +10… +12 ночью.

В пятницу, 13 апреля, небо затянет облаками, но осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +19 °C, ночью столбики термометра опустятся до +10 °C.

— В выходные ожидается небольшая облачность, что немного скажется на температуре: в полдень она составит +14… +16 °C. В субботу и воскресенье вновь поднимется ветер, но его небольшая скорость — 5–7 метров в секунду — не должна повлиять на настроение ростовчан, — сообщили синоптики Rostovmeteo.