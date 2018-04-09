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В Волгоградской области прогнозируют потепление до +20ºС
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В Волгоградской области прогнозируют потепление до +20ºС 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Синоптики сообщают о 20-градусном тепле в Волгоградской области 10 и 11 апреля.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном ЦГМС, 10 апреля температура воздуха ночью составит+2…+7°С, а днем увеличится до +15… +20ºС. Ветер ожидается восточный и юго-восточный до 6-11м/с.
11 апреля ночью температура воздуха опустится до +3…+8°С, а днем потеплеет до +15… +20ºС. Ветер прогнозируется снова юго-восточный 6-11м/с.
А 9 апреля температура воздуха ночью составит всего 0…+5°С, местами при прояснении даже до -2ºС, а днем +13… +18ºС.
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