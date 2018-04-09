Ещё
В Забайкалье ищут снежных барсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В поисках снежного барса ученые провели экспедицию в двух районах Забайкалья 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа ученых, в состав которой вошли представители благотворительного проекта "Мир вокруг тебя" и иркутского регионального фонда "Снежный барс", с 4 по 9 апреля провела экспедицию в Кыринском и Акшинском районах Забайкальского края в поисках ирбиса — редкого вида диких кошек. Об этом в понедельник корр. ТАСС сообщил участник экспедиции Тумэн Цырендашиев.
"В ходе экспедиции были проведены осмотр местности и сбор биоматериала, установлены фотоловушки. Работа по сбору и анализу материалов будет продолжена", — сказал Цырендашиев.
Ирбис или снежный барс — крупный хищник из семейства кошачьих. Он преимущественно обитает в горах Центральной Азии. Данные о том, что это животное встречается в Забайкалье, были и раньше, но носили скорее случайный характер.
"Последние зафиксированные сведения об этом краснокнижном животном датированы февралем 2006 года. Тогда охотники сообщили о нахождении снежного барса в бассейне реки Бальджа Кыринского района. Сотрудники Сохондинского заповедника в течение трех дней отслеживали следы пары снежных барсов, которые значительно отличались от следов рыси или других крупных хищников", — добавили в дирекции заповедника.
Ученые предполагают, что на территории Хэнтей-Чикойского нагорья, часть которого расположена в России, а часть — в Монголии, может существовать обособленная популяция снежного барса.
Снежный барс остается малоизученным видом диких кошек. Популяция ирбиса катастрофически мала — по данным на начало XXI века, она составляла от четырех до семи тысяч особей. Хищник внесен в Красную книгу России, охота на него запрещена.
ТАСС: последние новости
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в субботу Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост Петербургский художник из объединения "Митьки" Владимир Яшке скончался на 71-м году жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»118
Степаненко покидает Россию65
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии230
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1054
Швыряющая младенцев медработница попала на видео26
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение