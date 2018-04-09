«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»

Многие считают, что дети — это своего рода инвестиция в счастливую старость, поддержка, опора и пресловутый стакан воды. Но героя нашей истории взрослые дети от первого брака достали настолько, что он отказался от всех прав на квартиру, которую купил в складчину с любимой женщиной.

Игорь и Аня встретились в Москве уже зрелыми людьми. У Анны за плечами развод, после которого она и уехала с дочкой в столицу. Игорь с женой тоже расстался, но разводиться не стал — не хотелось делить квартиру. Просто ушел из семьи и оставил супруге и детям большую «трешку» в Самаре . Считал, что если оформит с женой развод, то она недвижимость «разбазарит», а так — не сможет без его разрешения ни продать, ни разменять.

На момент знакомства пары дочь Ани училась в школе, а у Игоря дочь и сын жили отдельно — в своих квартирах, со своими семьями. Он и ушел-то, когда дети выросли и покинули родительское гнездо. Посчитал, что свой долг исполнил, а с женой их уже мало что связывало.

«Когда мы познакомились, у Игоря в Москве своего угла не было, — рассказывает Анна. — Он дальнобойщик, приедет, переночует в общежитии, и снова в рейс. Потом снимал комнату. Зарабатывал он хорошо, но материально поддерживал только детей, которые знали про наши отношения. К жене он не ездил, совершенно с ней не общался и не помогал, так как знал, что она живет с другим мужчиной. Я тоже никогда на его финансовую поддержку не рассчитывала, привыкла сама себя обеспечивать».

Отношения длились больше десяти лет. Сначала каждый жил у себя, а между рейсами Игоря встречались. Как правило, в квартире Анны. Когда она приехала в Москву из провинции, устроилась на работу, сняла для себя и дочери скромную квартиру. Пока жила в однушке, Игорь ее только навещал. Потом женщину повысили по службе, она стала зарабатывать больше, вместо «однушки» сняла уже двухкомнатную. Тогда они решили жить вместе, и, естественно, поселились у Анны. Игорь возвращался с очередного рейса, она его встречала, кормила, стирала, гладила. То есть, пара фактически стала семьей.

Все было хорошо, но Анна поняла, что жениться Игорь на ней не собирается. Спросила напрямую: «Как дальше будем жить?».

«Как сейчас живем, так и будем, — ответил Игорь. — Разводиться с бывшей я не хочу из-за квартиры. Если разводиться, то надо будет заниматься разделом. Это все долго, муторно, времени на это нет. Да и зачем? Ведь нам и так вместе хорошо, а все эти штампы в паспорте ничего не значат».

Анна так не думала. И беспокоил ее не только штамп в паспорте. Больше переживала из-за того, что нет собственного жилья.

«Ты обо мне совсем не думаешь, — заявила женщина. — Мне уже за 40, сколько лет уже здесь работаю, хочу пенсию московскую получать. Нужно быть прописанной здесь не меньше десяти лет. Надо срочно покупать квартиру. Буду брать ипотеку, если ты не хочешь со мной — одна справлюсь».

Но Игорь, хоть и не собирался жениться, посчитал своим долгом помочь. Деньги у него были, и он пообещал, что заплатит половину первоначального взноса. Анна же продала небольшую квартиру у себя на родине и внесла вторую половину суммы. Банк одобрил кредит. Купили на вторичном рынке двухкомнатную квартиру. И ипотеку, и жилье оформили только на Анну.

Доходы Игоря, в принципе, давно позволили бы ему накопить на жилье в Москве, но он много тратил на детей, особенно на сына, которому вечно не везло. Игорь в свое время дал ему крупную сумму на собственное дело, сын с партнером открыли деревообрабатывающий комбинат. Но ничего толком не получилось, фирма обанкротилась. Потом сын женился на дочери богатого человека, думали, что теперь все у него как-то устроится. Но тестя случайно сбило машиной, он погиб. И опять все пошло не так, начал рушиться уже бизнес, который принадлежал тестю. С женой стали ссориться, так как она привыкла к достатку, к беззаботной жизни. В общем, снова понадобились деньги, и сын по привычке позвонил отцу: «Пап, помоги». «Нет, сынок, на этот раз не смогу, мы с Аней купили квартиру», — ответил Игорь. «Как купили квартиру? — спросил огорошенный сын. — А как ты это все оформил?». «Да никак не оформил, — сказал Игорь. — Квартира на Аню записана. У меня жилье есть, у вас тоже».

И тут началось! Сын тут же поделился новостью с сестрой и с матерью, и спокойной жизни Игоря настал конец. Дети буквально атаковали его звонками. Потом лично заявились в Москву на разговор. Общались с отцом грубо и без церемоний: «Ты что, обалдел? Как ты мог? Ты нас, родных детей, лишил такой возможности! Это наша доля наследства! Ты вообще соображаешь, что ты делаешь?», — орал сын. «А если с тобой что случится? Если ты завтра умрешь? Ты думаешь, она с нами поделится? Мы доказать ничего не сможем. Ты свои деньги никак не защитил», — убеждала дочь.

На Игоря наседали активно. Дочь потребовала: «Пусть твоя Аня даст мне хотя бы расписку, что часть денег моя. Тогда в случае чего хоть какую-то компенсацию получим».

Игорь сто раз пожалел, что проговорился о квартире. Дети так достали отца, что он сдался и рассказал о семейном скандале Анне. Попросил: «Напиши, пожалуйста, моей дочери расписку, что якобы она дала тебе сумму на первый взнос». Анна возмутилась: «С какой это стати? Тебе я могу дать расписку, а ей — ни за что. Я ей ничего не должна».

В общем, нашла коса на камень. Дошло до того, что Анна сказала:

«Если тебе так дороги твои дети, что ты ради них с меня готов "стрясти" эту расписку дурацкую, так лучше тебе тогда жить с первой семьей. Давай разбежимся. Я на твое имя дам расписку и со временем верну долг».

Мужчине пришлось выбирать между детьми и любимой. В итоге Игорь решил остаться с Анной. Сказал, что вообще не надо ему никаких расписок, что деньги он ей просто подарил. Сейчас Игорь помогает Ане гасить долг по ипотеке — у нее 39 тысяч ежемесячного платежа, вносить такую сумму одной все-таки трудновато.

При этом у Игоря нет никаких прав на московскую квартиру Анны. Брак не зарегистрирован, никаких подтверждений того, что долг по кредиту пара погашает вместе, нет. Но мужчина уверен: Анна — честный и порядочный человек, она его никогда не бросит, и никакие расписки и штампы в паспорте не нужны. У них все по любви. А если что — у него ведь есть доля в самарской «трешке».