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Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
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Пока вы спали: Захарова рассказала о деле «подполковника Кошкиной» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС

По сирийской авиабазе в Хомсе нанесен ракетный удар

Авиабаза Т-4 правительственных сил Сирии подверглась ракетному удару, сообщает SANA. Информагентство «не исключает», что сирийскую авиабазу, которая расположена на востоке провинции Хомс, атаковали военные США. Между тем канал Al Mayadeen сообщает, что ракеты прилетели со Средиземного моря через территорию Ливана.

Россия сделала первый шаг к "независимости" от ЕС

Европа сократила зависимость от российского газа, а «Газпром» все больше зависит от Европы, считает автор статьи в немецком Welt. Между тем, уверен журналист, российская корпорация уже начала «освобождаться», «бросившись в объятия китайского дракона». Автор подразумевает совместный проект «Газпрома» и китайской компании CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири».

Захарова рассказала о деле «подполковника Кошкиной»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия» заявила, что сбежавшая кошка отравленного шпиона Сергея Скрипаля «находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание». Раскрыть другие подробности задания «подполковника Кошкиной» под «кодовым именем Муся» Захарова не смогла.

Совбез ООН обсудит угрозы миру

Сегодня в Совбезе ООН состоится заседание, посвященное угрозам международному миру и безопасности. Заседание было созвано Россией и пройдет в 22:00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при Организации Объединенных Наций.

Бывшая теща обстреляла экс-вратаря сборной Украины

Бывшая теща забросала камнями и обстреляла из пистолета экс-вратаря сборной Украины по футболу Александра Шовковского. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети Facebook. По словам спортсмена, накануне он приехал в дом бывшей жены, чтобы поздравить дочь с Пасхой, однако сначала дверь никто не открывал, а затем на балконе появилась бывшая теща.
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