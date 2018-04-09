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В первые дни недели воздух в Ленобласти прогреется до +18
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Степаненко покидает Россию

В первые дни недели воздух в Ленобласти прогреется до +18 

Ivyborg.ru 1 час назад
Напомним, в понедельник, 9 апреля, и во вторник, 10 апреля, синоптики обещают жителям 47 региона и Петербурга настоящую весенне-летнюю солнечную и тёплую погоду.
Так, жители Северной столицы не могут поверить в то, что столбики термометров уже ранним утром 9 апреля показывают +6 градусов. К разгару рабочего дня воздух и вовсе прогреется до +14 — +16. Ещё лучше погода ожидается 10 апреля: местами по области во вторник весна подарит +18 днём, но ночью температура вновь опустится до привычных для апреля скромных +1 — +3.
При этом, как сообщают синоптики и метеорологический центр ГУ МЧС, неделя пройдёт без значительных осадков.
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