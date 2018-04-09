Синоптики рассказали о погоде на рабочей неделе в Воронежской области

Столбик термометра не опустится ниже +2 даже по ночам. На новой рабочей неделе в Воронеже установится идеальная весенняя погода — будет солнечно, тепло и без осадков. Благодаря пришедшему в регион антициклону температура будет выше нормы, и даже по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже +2. В понедельник, 9 апреля, преимущественно солнечно, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. В Воронеже температура — до +14, в районах области — до +17 градусов. Во вторник, 10 апреля, переменная облачность и без осадков, ветер переменных направлений, 4-9 м/с. Ночью в городе градусники покажут +3, в области — +5, днём воздух прогреется до +16 градусов. В среду, 11 апреля, ночью +3 градуса, днём до +15. Солнечно, без осадков, Ветер южный, 5-10 м/с. В четверг, 12 апреля, ночью вновь +3, днём +12 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Пятница, 13 апреля, станет самым холодным днём на неделе. Ночью градусники покажут всего +2, днём воздух прогреется лишь до +10. Солнечно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Екатерина Трещикова