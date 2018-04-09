Потепление до +15 обещают синоптики в Нижнем Новгороде 10 апреля

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».

Температура воздуха составит +8.. +11 днем и +5.. +7 ночью в понедельник, 9 апреля. Скорость юго-западного ветра будет равна 4,2 м/с, влажность воздуха — 63%. Атмосферное давление повышенное, 758 мм ртутного столба. Будет малооблачно.

Воздух прогреется до +13.. +15 в дневные часы и 0.. +2 ночью во вторник, 10 апреля. Скорость юго-западного ветра составит 7,4 м/с, влажность воздуха — 55 м/с. Атмосферное давление — 751 м/с, во второй половине дня вероятны осадки в виде дождя.

Столбики термометров опустятся до +3.. +4 днем и -3.. -2 ночью в среду, 11 апреля. Ветер сменит свое направление на северное со скоростью 4,4 м/с, влажность воздуха составит 59%. Атмосферное давление повысится до 759 м/с, без осадков.

Солнечно в Нижнем Новгороде будет в четверг, 12 апреля. Днем температура воздуха будет равна +5.. +6, ночью до -2. Скорость северного ветра составит 1,9 м/с, влажность воздуха — 38%. Атмосферное давление останется повышенным — 761 мм ртутного столба.

Температура воздуха составит +6.. +7 в дневные часы и -1..0 ночью в пятницу, 13 апреля. Осадков не ожидается, скорость северного ветра будет равна 3,3м/с, влажность воздуха — 46%. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.