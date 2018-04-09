Погода 10-12 апреля в Новосибирске: затяжные дожди

На ближайшие три дня — 10, 11 и 12 апреля — прогнозируются осадки. В светлое время суток осадки будут в виде небольших или умеренных дождей, ночами — преимущественно в виде мокрого снега. Скорость ветра с юго-запада и запада достигнет 5—

10 метров

в секунду, а во вторник местами по области — до 19 метров

в секунду.

Температура в ночь на вторник составит 0, +2 градуса, днем +5, +7 градусов. В ночь на среду похолодает до 0 градусов, днем потеплеет до +6, +8 градусов. В ночь на четверг столбик термометра опустится до 0, +2 градусов, днем поднимется до +9, +11 градусов.

«Температурный фон несколько выше нормы, характер погоды неустойчивый, атлантические циклоны сменяют друг друга. Обычная погода для начала весны», — констатировала Марина Виноградова.

Росгидрометцентр дает примерно такой же сценарий погоды, прогнозируя осадки на всю предстоящую неделю вплоть до пятницы. А вот западный сервис Weather.com и отечественная «Яндекс. Погода» предсказывают снег, переходящий в дождь, лишь на вторник. Затем же, по данным этих сервисов, новосибирцев ожидает пасмурное небо без осадков. При этом «Яндекс» прогнозирует максимальные температуры на уровне +6, +7 градусов.

На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.