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Погода 10-12 апреля в Новосибирске: затяжные дожди
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Погода 10-12 апреля в Новосибирске: затяжные дожди 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На подходе к Новосибирской области находится очередной циклон, который уже перевалил через Урал и сейчас накрывает Омскую область. Впрочем, он уже успел «чиркнуть» дождями и по западному краю нашего региона, рассказала заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
На ближайшие три дня — 10, 11 и 12 апреля — прогнозируются осадки. В светлое время суток осадки будут в виде небольших или умеренных дождей, ночами — преимущественно в виде мокрого снега. Скорость ветра с юго-запада и запада достигнет 5—
10 метров
в секунду, а во вторник местами по области — до  19 метров
в секунду.
Температура в ночь на вторник составит 0, +2 градуса, днем +5, +7 градусов. В ночь на среду похолодает до 0 градусов, днем потеплеет до +6, +8 градусов. В ночь на четверг столбик термометра опустится до 0, +2 градусов, днем поднимется до +9, +11 градусов.
«Температурный фон несколько выше нормы, характер погоды неустойчивый, атлантические циклоны сменяют друг друга. Обычная погода для начала весны», — констатировала Марина Виноградова.
Росгидрометцентр дает примерно такой же сценарий погоды, прогнозируя осадки на всю предстоящую неделю вплоть до пятницы. А вот западный сервис Weather.com и отечественная «Яндекс. Погода» предсказывают снег, переходящий в дождь, лишь на вторник. Затем же, по данным этих сервисов, новосибирцев ожидает пасмурное небо без осадков. При этом «Яндекс» прогнозирует максимальные температуры на уровне +6, +7 градусов.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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