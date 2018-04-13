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Синоптики: выходные на Среднем Урале пройдут солнечно, снежно и дождливо
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Синоптики: выходные на Среднем Урале пройдут солнечно, снежно и дождливо 

АиФ Урал 45 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области в выходные дни ожидается мокрый снег и дождь с плюсовой дневной температурой. Однако в воскресенье уральцев ждет сильный ветер, сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал» со ссылкой на данные специалистов Уралгидрометцентра.
Преимущественно неблагополучные погодные условия пройдут на определенных территориях Среднего Урала. Если в субботний день в регионе местами пройдет мокрый снег, то в воскресенье погода заметно ухудшится. «Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем будет держаться в субботу +2 — +7°С, в воскресенье — от +4 до +9°С», — отмечают в Уралгидрометцентре.
В Екатеринбурге метеоусловия будут более благоприятные: в субботу и воскресенье погода будет солнечной и без существенных осадков. Температура воздуха составит +5°С в субботу и +8°С в воскресенье. Однако плюсовая температура будет омрачена сильным ветром с запада и северо-запада. В последний день предстоящего уикенда ожидаются порывы ветра до 15 м/с в области и до 13 м/с в уральской столице.
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