Синоптики: выходные на Среднем Урале пройдут солнечно, снежно и дождливо

Свердловской области в выходные дни ожидается мокрый снег и дождь с плюсовой дневной температурой. Однако в воскресенье уральцев ждет сильный ветер, сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал» со ссылкой на данные специалистов Уралгидрометцентра.

Преимущественно неблагополучные погодные условия пройдут на определенных территориях Среднего Урала. Если в субботний день в регионе местами пройдет мокрый снег, то в воскресенье погода заметно ухудшится. «Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем будет держаться в субботу +2 — +7°С, в воскресенье — от +4 до +9°С», — отмечают в Уралгидрометцентре.