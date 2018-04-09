Ещё
На Средний Урал вновь надвигается снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Степаненко покидает Россию
Степаненко покидает Россию

На Средний Урал вновь надвигается снег 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На Средний Урал вновь надвигаются осадки. В этот раз стоит ждать не только снег, но и дождь, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщается на сайте «Уралгидрометцентра», во вторник 10 апреля в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до -1, -6 градусов, а на севере до -9. Днем столбик термометра будет показывать 6-11 градусов выше ноля. В Екатеринбурге ночью температура опустится до -1, -3 градсов, а днем воздух прогреется до +7, +9 градусов.
В среду 11 апреля будет также облачно с прояснениями. В Свердловской области днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. А вот в Екатеринбурге будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью на Среднем Урале будет -1, +4 градуса, на севере до -4. В уральской столице столбик термометра ночью будет выше ноля: +2, +4 градуса. Днем в Свердловской области ожидается температура +3, +8 градусов, а в Екатеринбурге — +5, +7 градусов.
Напомним, до этого главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко рассказала о том, что настоящее тепло наступит в регионе только в мае. А снять куртки и шапки у свердловчан не получится до середины апреля.
АиФ Урал: последние новости
Синоптики: на Среднем Урале начинается настоящая весна «Картонный» депутат замахнулся на уральский аэропорт Кольцово Суд отказал ветерану в иске против уральского священника Евгения Попиченко
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты610
Степаненко покидает Россию43
Россия ответила на переезд Скрипалей в США147
США захотели сталинского «бога войны»28
Тулееву предложили новую должность174
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
На рэпере порвались штаны от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение