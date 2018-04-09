На Средний Урал вновь надвигается снег

На Средний Урал вновь надвигаются осадки. В этот раз стоит ждать не только снег, но и дождь, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщается на сайте «Уралгидрометцентра», во вторник 10 апреля в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до -1, -6 градусов, а на севере до -9. Днем столбик термометра будет показывать 6-11 градусов выше ноля. В Екатеринбурге ночью температура опустится до -1, -3 градсов, а днем воздух прогреется до +7, +9 градусов.

В среду 11 апреля будет также облачно с прояснениями. В Свердловской области днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. А вот в Екатеринбурге будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью на Среднем Урале будет -1, +4 градуса, на севере до -4. В уральской столице столбик термометра ночью будет выше ноля: +2, +4 градуса. Днем в Свердловской области ожидается температура +3, +8 градусов, а в Екатеринбурге — +5, +7 градусов.