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Арктическое вторжение: в середине недели в Перми ожидаются заморозки
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Арктическое вторжение: в середине недели в Перми ожидаются заморозки 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В ближайшие двое суток в Прикамье продержится теплая погода, однако со среды в регион придет резкое похолодание до —5…—6 градусов.
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 9 апреля, в Перми ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 2 м/с. Температура воздуха днем повысится до +7 градусов. Во вторник солнечная погода сменится кратковременными дождями. При этом столбик термометра поднимется до +10 градусов.
Резкое похолодание начнется в среду, 11 апреля. В этот день будет пасмурная погода, местами дожди. Температура воздуха упадет в дневные часы до +5 градусов, ночью похолодает до —5…—6 градусов.
— 10 апреля пройдёт активный циклон через север Европейской части России на Урал, — сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. — В тылу циклона произойдет вторжение арктического воздуха из района Воркуты и резкое похолодание. 11-12 апреля даже максимальная температура может составить около 0 градусов. К моменту похолодания 11-12 апреля большая часть снежного покрова в Перми растает, высота снежного покрова к 11 апреля составит 20-25 сантиметров. Однако затем таяние приостановится, начало развития половодья на реках края также ожидается не ранее 15 апреля.
По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит в дневные часы +3 градуса, ночью будет —5 градусов. Небольшое потепление ожидается в выходные.
Ранее мы сообщали, что с 9 по 11 апреля четыре района Перми останутся без холодной воды.
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