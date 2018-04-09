Арктическое вторжение: в середине недели в Перми ожидаются заморозки

В ближайшие двое суток в Прикамье продержится теплая погода, однако со среды в регион придет резкое похолодание до —5…—6 градусов.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 9 апреля, в Перми ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 2 м/с. Температура воздуха днем повысится до +7 градусов. Во вторник солнечная погода сменится кратковременными дождями. При этом столбик термометра поднимется до +10 градусов.

Резкое похолодание начнется в среду, 11 апреля. В этот день будет пасмурная погода, местами дожди. Температура воздуха упадет в дневные часы до +5 градусов, ночью похолодает до —5…—6 градусов.

— 10 апреля пройдёт активный циклон через север Европейской части России на Урал, — сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. — В тылу циклона произойдет вторжение арктического воздуха из района Воркуты и резкое похолодание. 11-12 апреля даже максимальная температура может составить около 0 градусов. К моменту похолодания 11-12 апреля большая часть снежного покрова в Перми растает, высота снежного покрова к 11 апреля составит 20-25 сантиметров. Однако затем таяние приостановится, начало развития половодья на реках края также ожидается не ранее 15 апреля.

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит в дневные часы +3 градуса, ночью будет —5 градусов. Небольшое потепление ожидается в выходные.

Ранее мы сообщали, что с 9 по 11 апреля четыре района Перми останутся без холодной воды.