На Камчатке открывают новые вертолетные маршруты для туристов

Новые вертолетные туристические маршруты по уникальным природным объектам запускают на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что данный проект власти края реализуют совместно с одним из крупнейших предприятий в области вертолетных перевозок на Дальнем Востоке — компанией "Витязь Аэро".

"Компания запускает новый для Камчатки продукт — круглогодичные вертолетные экскурсии по заповедным местам края. Они позволят сделать доступнее уникальные отдаленные природные объекты полуострова, которые раньше были доступны немногим туристам. Первый тестовый маршрут, который откроется в ближайшее время, — полет на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники", — приводит пресс-служба слова руководителя краевого агентства по туризму и внешним связям Елены Стратоновой.

Данная экскурсионная программа также будет включать в себя облет действующих вулканов Мутновский и Горелый.

"Два главных преимущества этих туров — цена, которая будет существенно ниже других популярных туристических вертолетных экскурсий, и наполнение программы — это путешествие к памятникам природы, удивительным местам, которые многие мечтают увидеть", — цитирует пресс-служба Стратонову.

По данным властей края, стоимость дневной экскурсии на Ксудач и Ходуткинские источники для жителей Камчатки составит 22 тысячи рублей. Это почти вдвое дешевле других популярных туристических вертолетных экскурсий в крае. Впоследствии компания планирует расширить экскурсионную программу, одно из возможных направлений — Налычевская долина.

В настоящее время большая часть туристических вертолетных экскурсионных программ действует в летний период. В числе наиболее популярных — полеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро.