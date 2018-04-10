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Депутат разглядел здравый смысл в законе о соцсетях
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Депутат Госдумы разглядел здравый смысл в законе о соцсетях 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал проект закона «О социальных сетях» решением «теста на следование общечеловеческим нравственным принципам и здравому смыслу». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Комитет на очередном заседании поддержал законопроект о социальных сетях, порекомендовав его доработать.
«Подобные нормы права сегодня создаются в парламентах многих странах мира, и наша страна сейчас включилась в этот процесс. Современное цифровое общество уже давно стоит перед вопросом, перед тестом на следование общечеловеческим нравственным принципам и здравому смыслу», — сказал Левин.
Проект закона «О социальных сетях» (законопроект № 223849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"»), со слов депутатов, ориентирован на защиту пользователей от фейковых новостей. Его применение предполагает идентификацию пользователей соцсетей по номеру мобильного телефона, а также модерацию постов юзеров. В законопроекте также значится, что пользователей соцсетей следует оградить от порнографических материалов и контента с нецензурной бранью.
В июне 2017 года профильный комитет рекомендовал отклонить законопроект депутата Виталия Милонова, который предусматривал запрет на использование соцсетей несовершеннолетними возрастом до 14 лет.
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