Депутат разглядел здравый смысл в законе о соцсетях

Депутат Госдумы разглядел здравый смысл в законе о соцсетях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал проект закона «О социальных сетях» решением «теста на следование общечеловеческим нравственным принципам и здравому смыслу». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Комитет на очередном заседании поддержал законопроект о социальных сетях, порекомендовав его доработать.

«Подобные нормы права сегодня создаются в парламентах многих странах мира, и наша страна сейчас включилась в этот процесс. Современное цифровое общество уже давно стоит перед вопросом, перед тестом на следование общечеловеческим нравственным принципам и здравому смыслу», — сказал Левин.

Проект закона «О социальных сетях» (законопроект № 223849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"»), со слов депутатов, ориентирован на защиту пользователей от фейковых новостей. Его применение предполагает идентификацию пользователей соцсетей по номеру мобильного телефона, а также модерацию постов юзеров. В законопроекте также значится, что пользователей соцсетей следует оградить от порнографических материалов и контента с нецензурной бранью.