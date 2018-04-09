Министерство по делам семьи могут создать в России

Организация также выступает за проведение парламентских слушаний по этой теме. Национальный родительский комитет уже разработал проект положения о соответствующем ведомстве, где описаны его полномочия и функции.

На сегодняшний день вопросами семьи и демографии занимаются разные ведомства. Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец полагает, что такая разобщенность создает помехи для реализации эффективной государственной политики в этом вопросе. В свою очередь, новая структура должна будет заниматься обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также заботиться о формировании позитивного образа семьи.

Также министерство должно будет создать систему подготовки специалистов отдела опеки и попечительства и минимизировать риски изъятия детей из семьи.

"Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку, прежде всего, кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. У 80% российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику — одна из задач министерства", — сказала Ирина Волынец.

Однако Волынец признала, что исключения составляют те случаи, когда родители пьют или употребляют наркотики. В подобных ситуациях лечением и социализацией должно заниматься специальное ведомство.