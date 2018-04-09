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Министерство по делам семьи могут создать в России
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Министерство по делам семьи могут создать в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Национальный родительский комитет предложил создать в России министерство по делам семьи, охране материнства и детства, демографической политике. Данная инициатива была направлена на рассмотрение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает телеканал "360".
Организация также выступает за проведение парламентских слушаний по этой теме. Национальный родительский комитет уже разработал проект положения о соответствующем ведомстве, где описаны его полномочия и функции.
На сегодняшний день вопросами семьи и демографии занимаются разные ведомства. Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец полагает, что такая разобщенность создает помехи для реализации эффективной государственной политики в этом вопросе. В свою очередь, новая структура должна будет заниматься обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также заботиться о формировании позитивного образа семьи.
Также министерство должно будет создать систему подготовки специалистов отдела опеки и попечительства и минимизировать риски изъятия детей из семьи.
"Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку, прежде всего, кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. У 80% российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику — одна из задач министерства", — сказала Ирина Волынец.
Однако Волынец признала, что исключения составляют те случаи, когда родители пьют или употребляют наркотики. В подобных ситуациях лечением и социализацией должно заниматься специальное ведомство.
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