Потепление придет в Вологду

До 11 градусов по Цельсию потеплеет в Вологде на новой рабочей неделе. Ночные заморозки по-прежнему сохранятся.

Самым теплым днем станет понедельник. В первый рабочий день столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Ранним утром возможен небольшой дождь, а после обеда выглянет солнце.

Утром во вторник тоже будет тепло — до +7, после обеда возможен дождь со снегом. Ветер подует со скоростью 7-10 м/с. К вечеру вторника похолодает, а ночью столбики термометров опустятся до -5.

Утро среды будет морозным, но солнечным. Весеннее солнце будет радовать вологжан весь день, воздух прогреется до 4 градусов со знаком плюс. Несмотря на это, к вечеру вновь подморозит. В четверг максимальная температура составит +5 градусов.