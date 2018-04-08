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Потепление придет в Вологду
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Потепление придет в Вологду 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
До 11 градусов по Цельсию потеплеет в Вологде на новой рабочей неделе. Ночные заморозки по-прежнему сохранятся.
Самым теплым днем станет понедельник. В первый рабочий день столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Ранним утром возможен небольшой дождь, а после обеда выглянет солнце.
Утром во вторник тоже будет тепло — до +7, после обеда возможен дождь со снегом. Ветер подует со скоростью 7-10 м/с. К вечеру вторника похолодает, а ночью столбики термометров опустятся до -5.
Утро среды будет морозным, но солнечным. Весеннее солнце будет радовать вологжан весь день, воздух прогреется до 4 градусов со знаком плюс. Несмотря на это, к вечеру вновь подморозит. В четверг максимальная температура составит +5 градусов.
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