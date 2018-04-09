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«Артек» впервые готов принять 3 тыс. детей за смену
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«Артек» впервые готов принять 3 тыс. детей за смену 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТАСС
Знаменитый детский лагерь "Артек" в Крыму начиная с апреля этого года готов принять 3 тыс. детей за смену — столько же, сколько обычно принимает за смену в летний период. Выровнять сезонные показатели в лагере в этом году удалось впервые за всю его историю, сообщили в понедельник в пресс-службе центра.
Отмечается, что по сравнению с апрелем прошлого года возможности лагеря по приему детей выросли в два раза.
"Благодаря развитию инфраструктуры детского центра… число детей, которые могут приезжать в "Артек" в нелетний период, увеличилось в два раза, [до 3 тыс. человек за смену]. Таким образом, сезонная пропускная возможность выровнялась. Для сравнения, в апрельскую смену 2017 года "Артек" принял 1 640 детей", — говорится в сообщении.
Ранее "Артек" мог принимать такое количество детей только в летний период, в остальные месяцы количество единовременно пребывающих детей составляло 1,5 тыс. человек, уточнили в МДЦ.
Всего, по прогнозам МДЦ, в 2018 году "Артек" сможет принять 40 тыс. детей (в прошлом году принял около 39 тыс. детей). После сдачи в эксплуатацию в 2019 году жилых корпусов нового лагеря "Солнечный", рассчитанного на единовременное пребывание 1 тыс. детей, "Артек" будет принимать 5 тыс. детей в смену и более 50 тыс. детей в год.
"За целевыми показателями программы развития по пропускной способности, которые мы выполняем с опережением, стоят дети и их образовательные возможности. Каждое новое артековское место — это еще одна путевка для ребят с Дальнего Востока, Сибири, Кавказа — с разных уголков страны", — приводятся в сообщении слова директора МДЦ Алексея Каспржака.

Об "Артеке"

В прошлом "Артек" — самый знаменитый пионерский лагерь СССР. До воссоединения Крыма с Россией детский центр испытывал серьезное недофинансирование со стороны Украины, при этом обсуждались вопросы его возможной продажи частным лицам.
В 2014 году ситуация в "Артеке" начала меняться. Весной того же года детский центр перевели на баланс Республики Крым, а затем он стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития МДЦ до 2020 года, согласно которой проведут капитальный ремонт объектов, реконструкцию и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.
На данный момент "Артек" — это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает свыше 200 га, а его береговая линия протянулась на 7 км. В 2014 году лагерь принял 6 тыс. детей, в 2015 году — 19 тыс., в 2016 году — 30 тыс.
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