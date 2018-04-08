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Путин и Патриарх обменялись подарками
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Путин подарил Патриарху уникальное яйцо 

Рамблер 46 минут назад
Во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин подарили друг другу пасхальные подарки, пишет РИА Новости.
1/9  Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
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2/9  Во время службы в храме Патриарх Кирилл и Путин обменялись пасхальными подарками.
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3/9  Президент вручил главе РПЦ уникальное яйцо «Воскресение Христово» из уральского нефрита на подставке с позолотой и полудрагоценными камнями.
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4/9  В ответ Патриарх согласно традиции подарил Путину и Медведеву пасхальные яйца.
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Верующие начали заполнять храм еще за час до службы. Несколько тысяч человек с нетерпением ожидали начала богослужения. Среди пришедших на службу — политики, деятели культуры, представители общественности.
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