Путин и Патриарх обменялись подарками

Путин подарил Патриарху уникальное яйцо

Президент вручил главе РПЦ уникальное яйцо «Воскресение Христово» из уральского нефрита на подставке с позолотой и полудрагоценными камнями.

3/9 Президент вручил главе РПЦ уникальное яйцо «Воскресение Христово» из уральского нефрита на подставке с позолотой и полудрагоценными камнями.

Во время службы в храме Патриарх Кирилл и Путин обменялись пасхальными подарками.

2/9 Во время службы в храме Патриарх Кирилл и Путин обменялись пасхальными подарками.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

1/9 Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин подарили друг другу пасхальные подарки, пишет РИА Новости.

Верующие начали заполнять храм еще за час до службы. Несколько тысяч человек с нетерпением ожидали начала богослужения. Среди пришедших на службу — политики, деятели культуры, представители общественности.