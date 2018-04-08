Ветер и мокрый снег: в Башкирии ожидается гололед

Зима не собирается отступать от республики. Погода 9 апреля не улучшится: будет мокро и скользко.

Весеннего солнца в Башкирии ждать пока рано. Ночью температура воздуха понизится до -5 на севере и до 0 градусов на юге. Днем пройдут осадки — снег смешается с дождем, на дорогах будет скользко. Ветер ожидается умеренный. Днем воздух прогреется до +2 на севере республики и до +7 градусов на юге и в горных районах.

Уфе погода будет чуть лучше:

— Днем может выглянуть солнце, ветер средней силы с порывами до 9 метров в секунду. В течение дня температура воздуха около +5 градусов, к вечеру начнет холодать, дороги подмерзнут, — сообщает сервис Gismeteo.