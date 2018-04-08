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Ветер и мокрый снег: в Башкирии ожидается гололед
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Ветер и мокрый снег: в Башкирии ожидается гололед 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Зима не собирается отступать от республики. Погода 9 апреля не улучшится: будет мокро и скользко.
Весеннего солнца в Башкирии ждать пока рано. Ночью температура воздуха понизится до -5 на севере и до 0 градусов на юге. Днем пройдут осадки — снег смешается с дождем, на дорогах будет скользко. Ветер ожидается умеренный. Днем воздух прогреется до +2 на севере республики и до +7 градусов на юге и в горных районах.
В Уфе погода будет чуть лучше:
— Днем может выглянуть солнце, ветер средней силы с порывами до 9 метров в секунду. В течение дня температура воздуха около +5 градусов, к вечеру начнет холодать, дороги подмерзнут, — сообщает сервис Gismeteo.
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