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Синоптики пообещали значительное потепление в Петербурге уже в понедельник
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Синоптики пообещали значительное потепление в Петербурге уже в понедельник 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Как прогнозирует ФГБУ «Северно-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник 9 апреля температура в городе установится в районе 15-17 градусов тепла. Погодный центр «Фобос» отмечает, что потепление может достигнуть 18 градусов.
Синоптики отмечают, что без дождя в Петербурге все-таки не обойдется. Утром и днем ожидаются небольшие осадки. Атмосферное давление будет понижаться.
Однако тепло в городе задержится ненадолго. Во вторник снова похолодает и температура составит +5…+7 градусов.
Температура в ночь с воскресенья на понедельник составит 2-4 градуса выше нуля.
Фото: andrei_mikhailov
По материалам «ДП»
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