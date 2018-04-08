Начало рабочей недели в Самаре будет тёплым

Как сообщает Приволжское УГМС, в выходные Самарская область находится под влиянием циклона. Ожидаются осадки различной интенсивности и усиление ветра с запада.. В воскресенье, 8 апреля осадки постепенно прекратятся.

В понедельник с приходом зоны повышенного атмосферного давления, ожидается умеренно теплая и солнечная погода. Ночью местами по области всё еще сохранятся заморозки. Температура может опускаться до минус 4 градусов. Зато днём воздух прогреется до 13 — 15 градусов.

В целом погода в первой декаде месяца будет близка к традиционной для апреля.