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Начало рабочей недели в Самаре будет тёплым
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Минобороны России выступило с заявлением

Начало рабочей недели в Самаре будет тёплым 

АиФ-Самара 57 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Как сообщает Приволжское УГМС, в выходные Самарская область находится под влиянием циклона. Ожидаются осадки различной интенсивности и усиление ветра с запада.. В воскресенье, 8 апреля осадки постепенно прекратятся.
В понедельник с приходом зоны повышенного атмосферного давления, ожидается умеренно теплая и солнечная погода. Ночью местами по области всё еще сохранятся заморозки. Температура может опускаться до минус 4 градусов. Зато днём воздух прогреется до 13 — 15 градусов.
В целом погода в первой декаде месяца будет близка к традиционной для апреля.
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