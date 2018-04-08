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В Орловской области на Пасху будет тепло и сухо
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В Орловской области на Пасху будет тепло и сухо 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По информации синоптиков Росгидромета, в Орловской области сегодня, 8 апреля, с ростом атмосферного давления осадков не ожидается.
Днём в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составила -2.. +3°С. Днем столбики термометров покажут +9.. +14°С.
Атмосферное давление с утра составило 752 ммр/с. В течение дня оно будет расти и достигнет 755 мм р/с.
Сообщение В Орловской области на Пасху будет тепло и сухо появились сначала на РИА 57.
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