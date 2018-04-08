В Орловской области на Пасху будет тепло и сухо

По информации синоптиков Росгидромета, в Орловской области сегодня, 8 апреля, с ростом атмосферного давления осадков не ожидается. Днём в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составила -2.. +3°С. Днем столбики термометров покажут +9.. +14°С. Атмосферное давление с утра составило 752 ммр/с. В течение дня оно будет расти и достигнет 755 мм р/с. Сообщение В Орловской области на Пасху будет тепло и сухо появились сначала на РИА 57.