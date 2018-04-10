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Синоптики: в Орловской области потеплеет до +21 градуса
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Синоптики: в Орловской области потеплеет до +21 градуса 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Потепление в начале недели на большей части Европейской территории России было вызвано влиянием антициклона. Поэтому осадков было мало, а температура превысила климатическую норму.
По прогнозам синоптиков, в Орловской области сегодня, 10 апреля, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила +3°С.. +8°С, в низких местах до -2°С. Днем столбики термометров покажут +16°С.. +21°С.
В Росгидромет отметили, что уже сегодня через территорию Центрального федерального округа с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Уже завтра, 11 апреля, в Орловской области станет холоднее на несколько градусов и пройдёт дождь.
Сообщение Синоптики: в Орловской области потеплеет до +21 градуса появились сначала на РИА 57.
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