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Синоптики: в Орловской области потеплеет до +18 градусов
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Синоптики: в Орловской области потеплеет до +18 градусов 

РИА 57 46 минут назад
Фото: РИА 57
В области повышенного атмосферного давления сегодня, 9 апреля, в Центральном федеральном округе осадков не ожидается, сообщает Росгидромет.
В Орловской области сохранится переменная облачность. Ветер южной четверти ночью 3-8, днем усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью колебалась от -2 до +3°С. Днем столбики термометров покажут +13.. +18°С.
Атмосферное давление с утра составило 750 мм р/С, в течение дня будет слабо расти и к вечеру достигнет 751 мм р/с.
Сообщение Синоптики: в Орловской области потеплеет до +18 градусов появились сначала на РИА 57.
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