Синоптики: в Орловской области потеплеет до +18 градусов

В области повышенного атмосферного давления сегодня, 9 апреля, в Центральном федеральном округе осадков не ожидается, сообщает Росгидромет

Орловской области сохранится переменная облачность. Ветер южной четверти ночью 3-8, днем усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью колебалась от -2 до +3°С. Днем столбики термометров покажут +13.. +18°С.

Атмосферное давление с утра составило 750 мм р/С, в течение дня будет слабо расти и к вечеру достигнет 751 мм р/с.